Разработчики в WhatsApp внедрят новую функцию, которая повысит конфиденциальность

Разработчики WhatsApp рассказали о новой функции, которая появится в мессенджере. Вскоре приложение получит возможность блокировки чатов от посторонних лиц.

В настоящее время функция тестируется в бета-версии для ОС Android. Для более широкой аудитории данная функция блокировки пока что не предусмотрена.

По информации разработчиков, новая функция даст возможность пользователям блокировать свои личные чаты. Также компания работает над возможностью регулировки в настройках, кто может быть допущен. Новая функция позволит повысить конфиденциальность личных переписок.

Как сообщают разработчики, когда чат находится в режиме блокировки, только пользователь может его открыть с помощью своего отпечатка пальца или пароля, что делая затруднительным открытие чата посторонним человеком. Если кто-то попытается взломать пароль, то ему будет предложено очистить чат перед доступом.