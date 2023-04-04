Наибольший рост воды в Башкирии зафиксирован в реке Уфа у деревни Укман и села Ахлыстино

В Башкирии наибольший рост воды зафиксирован в реке Уфа около деревни Урман, что находится в Благовещенском районе. Об этом сообщил первый заместитель председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в эфире телеканала БСТ.

По его словам, вода в реке поднялась еще на 52 см и достигла отметки в 325 см. Отмечается, что неблагоприятным уровнем является 1 072 см.

Также Павлов указал на участок реки Уфа около села Ахлыстино. Сейчас уровень воды составляет 333 см (+52 см, неблагоприятный уровень – 1 078 см).