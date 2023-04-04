В Уфе установлен новый абсолютный температурный рекорд

В Уфе побит очередной температурный рекорд. Накануне, 3 апреля, синоптики станции Уфа-Дема зафиксировали температуру +19,5 градусов. Прежний рекорд был установлен в 1995 году, когда столбик термометра поднялся до +16,4 градусов.
Добавим, что по прогнозам синоптиков, во вторник, 4 апреля, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.
В среду, 5 апреля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -2, +3, в северных и горных районах до -7, днем +13, +18, местами до +8.