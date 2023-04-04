В Башкирии проверяют качество семян для посевной

Данный момент мы в песок посадили горох и определяем сколько зашло сколько не взошло, определяем потом по среднему схожесть семян. В основном горох растет тут хорошо. Здесь энергия прорастания дало даже 94, а по ГОСТу у нас проходит 92% даже больше.

Альфира Кандарова, агроном отдела Башкирской испытательной лаборатории