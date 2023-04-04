В Башкирии проверяют качество семян для посевной

В башкирской испытательной лаборатории идёт проверка качества зёрен на посевную. Приносят их из отдела приёма проб, также отдать семена на проверку могут сами заказчики. Исследуемые материалы зашифрованы для объективной оценки.

Мы с каждой навески 50 грамм отбираем по 100 штук семян для определения схожести и энергии прорастания. Допустим, у пшеницы три дня на энергию прорастания и семь дней – на схожесть. По 100 штук и определяем сразу массу 1000 семян путем взвешивания.

Диана Гайраева, ведущий агроном отдела Башкирской испытательной лаборатории

В среднем за год в испытательной лаборатории на посевные качества исследуют более 15 тысяч семян. К примеру, агроном определяет энергию прорастания гороха. При оценке учитывают и такие показатели: всхожесть, энергия прорастания, влажность, заселенность вредителями. Те, что не успели взойти, оставляют дозревать.

Данный момент мы в песок посадили горох и определяем сколько зашло сколько не взошло, определяем потом по среднему схожесть семян. В основном горох растет тут хорошо. Здесь энергия прорастания дало даже 94, а по ГОСТу у нас проходит 92% даже больше.

Альфира Кандарова, агроном отдела Башкирской испытательной лаборатории
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