В Башкирии проверяют качество семян для посевной

В башкирской испытательной лаборатории идёт проверка качества зёрен на посевную. Приносят их из отдела приёма проб, также отдать семена на проверку могут сами заказчики. Исследуемые материалы зашифрованы для объективной оценки.
В среднем за год в испытательной лаборатории на посевные качества исследуют более 15 тысяч семян. К примеру, агроном определяет энергию прорастания гороха. При оценке учитывают и такие показатели: всхожесть, энергия прорастания, влажность, заселенность вредителями. Те, что не успели взойти, оставляют дозревать.