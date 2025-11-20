В Уфе проверяют условия жизни животных в зоопарке

Прокуратура Уфы проверяет условия содержания животных в одном из зоопарков города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлены сообщения о ненадлежащих и антисанитарных условиях в зоопарке «Саванна». На данный момент парк не функционирует, но в нём проживают хищники.
Правоохранители проверят соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, дадут оценку действиям владельца бывшего зоопарка, в том числе в части исполнения требований в сфере земельных правоотношений.