В Уфе проверяют условия жизни животных в зоопарке

Прокуратура Уфы проверяет условия содержания животных в одном из зоопарков города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлены сообщения о ненадлежащих и антисанитарных условиях в зоопарке «Саванна». На данный момент парк не функционирует, но в нём проживают хищники.