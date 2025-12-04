В Башкирии обсудили подготовку сельхозтехники к посевной

В Чекмагушевском районе прошёл республиканский семинар-совещание, посвящённый вопросам ремонта сельскохозяйственной техники и её подготовки к посевному сезону следующего года. На форуме аграрии смогли не только обменяться опытом, но и узнать о передовых способах обработки полей, не причиняя ущерба посевам.

В аграрном секторе выходных не бывает. Закончив сбор урожая, сельхозтруженики тут же начинают готовиться к новому сезону. Итоги прошлого обсудили на пленарной части совещания, который прошёл в Чекмагушевском доме культуры. Проблем было немало, признался вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Но опыт башкирских аграриев помог их преодолеть и собрать хороший урожай. Обсудили и новые технологии, в том числе использование агродронов при обработке полей от сорняков и вредителей.

Каким должно быть состояние инженерной инфраструктуры сельхозтоваропроизводителей, участники семинара увидели во время практической части форума. Посетили производственную базу Чекмагушевского филиала МТС «Центральная». Помимо подготовки к зимнему хранению комбайнов и агрегатов, здесь же проводится и их техническое обслуживание.

Подспорьем для аграриев стало то, что в республике налажено производство запасных частей к сельхозтехнике. Удалось заместить тысячи единиц импортных аналогов.

Важно не только собрать, но и сохранить урожай. И тут тоже помогает импортозамещающая продукция башкирского производства. Например, эта сушилка, которую собирают в Уфе, нашла своих покупателей не только в Башкортостане, но ещё и более чем в 30 регионах России.

Башкортостан традиционно считается аграрным регионом страны, обеспечивающим её продовольственную безопасность. И чтобы труженикам полей было на чём работать, в регионе действуют как республиканские, так и федеральные меры поддержки для покупки новой сельхозтехники. И они эффективно работают.

С начала года аграрии Башкортостана приобрели сельхозтехники на 11 миллиардов рублей. Однако есть районы, которым в этой работе ещё нужно подтянуться. Высокотехнологичные комбайны и агрегаты окупают себя за несколько сезонов.