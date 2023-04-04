Стала известна паводковая ситуация в Сибае

Сегодня, 4 апреля, специалисты Госкомитета по ЧС и МЧС рассказали о ситуации с паводком в Башкирии в рамках тематического брифинга.
Так, специалисты рассказали о паводковой ситуации в Сибае. Ситуация с паводком в городе стабилизировалась. Основной пик половодья уже прошёл.
Напомним, в Баймакском районе была угроза подтопления территорий деревни Калинина, а также нескольких деревень в Челябинской области. Специалисты провели придомовой обход деревень, которым угрожало подтопление. Каждый час вёлся мониторинг ситуации. Пик половодья пришёлся на 28 марта.