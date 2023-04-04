Под Уфой затопило населенный пункт

Сегодня, 4 апреля, специалисты экстренных служб осветили паводковую ситуацию в регионе в рамках тематического брифинга.

В микрорайоне Дёма в зону подтопления попал населенные пункты Козарез и Альбатрос. В связи с подъёмом уровня реки Белой, произошёл перелив дороги к СНТ. Длина перелива около 60 метров, а глубина – до 50 см.