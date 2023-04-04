На врача из Уфы напали в больнице в Москве

В Мытищинской больнице молодые люди сломали дверь реанимации. Оборону против агрессивных мужчин в одиночку держал уфимский врач-анестезиолог Юрий Ишметов.

Оказалось, что 2 апреля в больницу поступил мужчина в бессознательном состоянии, в реанимации житель столицы пришел в себя и начал вести себя агрессивно. На шум отреагировали его друзья, ожидавшие за дверью.

Видео с неадекватным поведением москвичей разлетелось по Сети. На кадрах видно, как молодые люди выламывают дверь в отделение и своими ударами разбили стекло. Видео обрывается на моменте, когда буйный пациент начинает нападать на врача.

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