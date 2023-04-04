Жителям Караидельского района рассказали об условиях службы по контракту

Во время выполнения боевых задач семьи военнослужащих не оставят без внимания, сохранится и прежнее место работы. В Караидельском районе состоялась встреча жителей с представителями сельсоветов и общественных ветеранских организаций.

Центральной темой разговора стала защита Родины и её интересов. Участников беседы ознакомили с условиями прохождения военной службы по контракту, рассказали о требованиях к кандидатам и положенных социальных гарантиях.