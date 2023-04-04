В Башкирии стартовал заключительный этап республиканского конкурса «Трезвое село»

Участники защищают свои проекты перед жюри. Они готовят презентации, рассказывают о своих идеях преображения населенного пункта.

Этап защиты разделен на несколько номинаций. Сегодня выступили представители актива малых деревень, затем – средних и крупных сёл. Практически все подготовили видеоролики, рассказывающее о жителях и самой деревне. На звание победителя конкурса «Трезвое село» претендуют 54 населенных пункта – по одному от каждого района.