Школьники из Иглинского района посетили День открытых дверей в УУНиТ

245 учащихся из Иглинского района посетили День открытых дверей в новом вузе. В республике в преддверии окончания учебного года продолжается профориентационная работа с абитуриентами. В Доме культуры села Иглино состоялась встреча учащихся 9-11 классов из 15 школ района и Уфимского университета науки и технологий.

Вуз основан четыре месяца назад на основе объединения двух крупнейших учебных заведений республики: Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационно-технического университета. На мероприятии ребятам провели презентацию вуза и рассказали об основных хитростях приемной кампании. Например, в вузе действует военная кафедра, а для студентов, получивших среднее специальное образование, есть возможность поступления без результатов ЕГЭ.

В новом вузе функционируют 22 факультета, из которых семь называются институтами, поскольку содержат в себе не только образовательный компонент, но и много научно-исследовательской работы. Естественно, при таком количестве разнообразных факультетов и институтов предполагается, что мы предлагаем нашим абитуриентам более 750 вариантов направлений профессиональный подготовки в разных областях от чисто гуманитарных: филология, языкознание или история, до инженерных, естественнонаучных, таких как авиастроение двигателестроение, машиностроение. Сергей Ли, заместитель начальника отдела профориентационной работы УУНиТ

Вторая часть встречи состояла из девяти квестов, где можно было выполнить задание с использованием оборудования и инструментов вуза и ознакомиться с некоторыми направлениями обучения. За каждое прохождение выдавались флаеры. С ними можно было принять участие в розыгрыше призов от вуза и получить фирменные подарки. Также представители учебного заведения сообщили о дне открытых дверей, которые пройдут в конце апреля и в первой половине мая.

Хочу стать программистом, мечтал поступить в УУНИТ. Я первым же делом пришел сюда, чтобы посмотреть на свой будущий университет. Саргис Жамкочян, ученик школы №4 /с. Иглино/