Школьники из Иглинского района посетили День открытых дверей в УУНиТ

245 учащихся из Иглинского района посетили День открытых дверей в новом вузе. В республике в преддверии окончания учебного года продолжается профориентационная работа с абитуриентами. В Доме культуры села Иглино состоялась встреча учащихся 9-11 классов из 15 школ района и Уфимского университета науки и технологий.
Вуз основан четыре месяца назад на основе объединения двух крупнейших учебных заведений республики: Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационно-технического университета. На мероприятии ребятам провели презентацию вуза и рассказали об основных хитростях приемной кампании. Например, в вузе действует военная кафедра, а для студентов, получивших среднее специальное образование, есть возможность поступления без результатов ЕГЭ.
Вторая часть встречи состояла из девяти квестов, где можно было выполнить задание с использованием оборудования и инструментов вуза и ознакомиться с некоторыми направлениями обучения. За каждое прохождение выдавались флаеры. С ними можно было принять участие в розыгрыше призов от вуза и получить фирменные подарки. Также представители учебного заведения сообщили о дне открытых дверей, которые пройдут в конце апреля и в первой половине мая.