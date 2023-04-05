Как Башкирия реализует важные для региона проекты в условиях внешнего давления

«Для себя я выделил главный показатель качества нашей социальной политики. Это ожидаемая продолжительность жизни. Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни, как этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни выросла у нас до рекордных 73 лет. За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е. А в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года. Это важный результат нашей совместной работы. При этом сегодня я ясно понимаю, что люди ждут от нас большего. Мы пока несовершенны во многих вопросах. Нужна дальнейшая комплексная работа по всем направлениям, которые определяют повышение качества жизни в республике», - сказал Радий Хабиров.