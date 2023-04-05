Как Башкирия реализует важные для региона проекты в условиях внешнего давления

Башкирия вошла в топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов. Эксперты оценили то, как республика продолжает реализовывать инфраструктурные проекты, несмотря на санкции, введенных из-за СВО.
Коллеги из «Башинформа» проанализировали, как регион продолжает уверенно наращивать экономику и улучшать качество жизни, не забывая поддерживать бойцов, участвующих в СВО, и оказывать гуманитарную помощь новым субъектам России.
Своих не бросаем
Главная ошибка некоторых региональных политиков и управленцев, по мнению аналитиков, состоит в том, что они ссылаются на сложности, связанные с СВО и помощью мобилизованным, пытаясь таким образом оправдать неудачи в социально-экономической политике. Руководитель одного из российских регионов в октябре прошлого года даже заявил, что нужно «затянуть пояса» и решать проблемы снабжения мобилизованных за счет сокращения социальных расходов.
В том же послании подчеркивается другой важный приоритет – улучшение жизни людей.
Президент России Владимир Путин, побывавший в Уфе в январе нынешнего года, поблагодарил Радия Хабирова и всех жителей Башкирии за поддержку СВО, успехи в экономике и пообещал поддержать инфраструктурные проекты республики.
Красноречивые цифры
Несмотря на экономическую ситуацию в стране, по данным Башстата, организации Башкирии (без учета госучреждений, банков, субъектов малого бизнеса) в 2022 году получили прибыль в размере 381,5 млрд рублей или на 6,1% больше, чем за 2021 год. Основной вклад в общий финансовый результат внесли обрабатывающие производства - 260,3 млрд рублей, торговые предприятия и организации, занятые авторемонтом - 44,8 млрд рублей, ресурсоснабжающие организации - 15,9 млрд рублей, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью — 15,8 млрд рублей, добычей полезных ископаемых — 13,8 млрд рублей. По сумме сальдированной прибыли Башкирия занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа (среди регионов России — 13 место). Подробнее о том, как в разных уголках республики создаются новые точки промышленного роста – здесь. За последние 3 года объем поддержки промышленности только из республиканского бюджета достиг 8 млрд рублей.
29 марта, выступая с отчетом в Госсобрании, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в республике сложился рекордно низкий уровень безработицы – 3,4%. В 2022 году средняя заработная плата в Башкирии выросла на 16% и составила 48 349 рублей. За последние 3 года по росту зарплат республика поднялась с 10-го места в ПФО на 4-е. Башкирия – один из немногих регионов, установивших минимальный уровень зарплат для работников внебюджетного сектора, сегодня он составляет 19 743 рубля. Свыше 51 млрд рублей направлено на социальную поддержку населения Башкирии в 2022 году, а на социальную политику в целом – 68 млрд рублей. Среди результатов принимаемых мер - увеличение количества многодетных семей, которых сегодня в республике свыше 59 тыс. По этому показателю республика 1-я в ПФО и на 7 месте в стране. Поддержка семей – один из приоритетов социальной политики, для почти полумиллиона семей с детьми упрощен механизм получения соцподдержки.
Проекты на перспективу
Продолжая поддержку земляков, находящихся на СВО, и их родных и близких, качество которой Радий Хабиров назвал одним из важнейших критериев, по которым будет оцениваться работа правительства и муниципалитетов, Башкирия не намерена снижать темпы развития экономики и социальной сферы.
По словам Главы республики, к 450-летию Уфы в столице будут решены многие транспортные вопросы. В 2023 году сдадут «Восточный выезд», правительству поручено проработать вопрос привлечения финансирования по другим крупным дорожным объектам Уфы. Это Южный обход с мостом через Белую в Кузнецовском затоне и развязкой в районе ТРЦ «Мега», а также продолжение проспекта Салавата Юлаева с мостом в створе улицы Интернациональной. Речь идет о вложениях на сумму порядка 100 млрд рублей.
Кроме того, совместно с РЖД ведется работа по реализации масштабного проекта по развитию Уфимского железнодорожного узла. Этот стратегически важный проект включает строительство 20 км вторых сплошных путей Южного обхода, организацию кольцевого движения пригородных поездов вокруг столицы. Продолжается реконструкция Уфимского аэропорта, запущены новые авиарейсы в Узбекистан и Беларусь, планируется открытие прямого авиасообщения с Китаем, Израилем, Ираном.
Благодаря президентской программе капремонта зданий школ, республика направит на эти цели за два года более 7,8 млрд рублей. В результате будет отремонтировано 140 школьных зданий, прежде всего сельских. На развитие здравоохранения направлено более 104 млрд рублей. Идёт проектирование и строительство 16 объектов, в том числе нового хирургического корпуса республиканского кардиоцентра, республиканского центра детской онкологии и гематологии, 10 поликлиник и других объектов. Республикой в 2022 году достигнут очередной рекорд по строительству жилья – 3,062 млн квадратных метров, высокий урожай прошлого года и растущий объем господдержки АПК, который в 2023 году составит 5,3 млрд рублей, позволяет региону обеспечивать продовольственную безопасность.
Башкирия преображается благодаря созданию комфортной среды в городах и селах. Только в прошлом году было благоустроено 138 общественных территорий, реализовано восемь проектов-победителей федерального конкурса на создание комфортной городской среды. В нынешнем году планируется обновить 122 общественных пространства и территории в республике.
Республика открывается России, всему миру, растет ее туристическая привлекательность. В прошлом году регион посетили почти 2 млн туристов. По этому показателю Башкирия входит в первую тройку в ПФО. Появляются новые маршруты, туристические объекты. Все это позволяет развивать геологический, познавательный, промышленный туризм.