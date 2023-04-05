В Башкирии за сутки не выявлено новых случаев подтопления

Под водой там участки дорог, два моста и гидротехническое сооружение. Ситуация на контроле Госкомитета по ЧС и МЧС. Ко всем населённым пунктам обеспечен проезд, создан запас продуктов и медикаментов. Эвакуация, по словам специалистов, не требуется. Новых случаев за сутки не выявлено.