В Уфе утвердили проект планировки для застройки и объединения двух кварталов

В башкирской столице объединят два квартала, в которых построят высотные дома. По плану проекта появятся еще детский сад, школа, поликлиника и мечеть.
Проект планировки утвержден постановлением мэра города Ратмиром Мавлиевым. Территория между улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской разделены на два квартала. Планируется объединить их в один.
Реализация проекта предполагает снос хозяйственных построек и гаражей. Также предусмотрена очистка территории от зеленых насаждений.
– В дополнение к строящимся жилым комплексам «ТауХаус» и «Новатор» в центральной части квартала планируется разместить группу многоэтажных жилых домов различной степени комфортности и закрытые паркинги, внутри квартала - детский сад на 355 мест и общеобразовательную школу на 1600 мест, – говорится в документе.
На участке планируется строительство высотных домов в 9-33 этажей, двухуровневые паркинги, которые будут расположены под домами. Также в одном из домов разместят поликлинику на 300 посещений.