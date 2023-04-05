В Стерлитамаке родители детей с ОВЗ могут воспользоваться услугами бесплатной няни

Бесплатная няня в помощь. В Стерлитамаке заработал проект по поддержке семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Общественная организация «"Дети – наше счастье" Башкортостан» на грант Президента РФ создала проект «СуперНяня». Помощница может прийти в семью два раза в неделю на три часа. Также детей бесплатно посещают логопед и физический терапевт.

Шаг за шагом они вместе идут к тому, чтобы тело Паисия наконец начало его слушаться. Свои первые шаги он пытается сделать в семь лет. Первый курс занятий уже дал результат. Мальчик стал крепче физически, начал больше двигаться. Специалист приезжает на дом, для семьи занятия бесплатны.

У Паисия есть ещё пятеро братьев и сестёр. Всё свое время Аксинья уделяет детям. А недавно у неё появилась поддержка, в которой, как она думала, особо и не нуждалась. Привыкла справляться собственными силами.

Проект «СуперНяня» был создан такими же родителями, чтобы облегчить жизнь мамам. Помощницы могут сопроводить ребенка и в реабилитационный центр. Лилию Курбангалееву уже прозвали няней-героиней. У женщины самой шестеро детей и внук. Но места в сердце хватает и для чужих малышей.

Специалисты прошли обучение и знают, как обращаться с детьми с тяжелыми диагнозами. Среди тех, кому помогает организация, и мамы, воспитывающие детей-инвалидов в одиночку. Иногда времени нет даже перевести дух. И многие не замечают колеса, в котором крутятся. Поэтому первое время общественники даже получали отказы на предложения о помощи.