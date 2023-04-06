После аномально теплой погоды жителей Башкирии ждет похолодание

В Башкирию после аномального тепла вернется прохладная погода. Об этом предупреждают региональные синоптики.
Так, по прогнозу метеорологов, в республике ожидаются настоящие температурные «качели»: температура воздуха будет колебаться от -12 градусов до +18.
В четверг, 6 апреля, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем составит +13, +18 градусов, по северу до +8.
В пятницу, 7 апреля, заметно похолодает. Местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -2, +3, в северных и горных районах до -7, днем +4, +9.
В субботу, 8 апреля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, -7, местами до -12, днем +6, +11.