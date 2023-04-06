В Уфе с 17 апреля ограничат проезд на двух дорогах Сафроновского микрорайона

В башкирской столице будут ограничивать движение в Сафроновском микрорайоне. Ограничение введут на участках улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе.

Фото №1 - В Уфе с 17 апреля ограничат проезд на двух дорогах Сафроновского микрорайона

По информации городской администрации, ограничение будет действовать с 17 апреля по 29 сентября текущего года. Данная мера связана с прокладкой сетей канализации в рамках масштабного строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Администрация Уфы просит жителей города с пониманием отнестись к временным затруднениям. Рекомендуется заранее планировать маршрут. 

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