В Уфе с 17 апреля ограничат проезд на двух дорогах Сафроновского микрорайона

В башкирской столице будут ограничивать движение в Сафроновском микрорайоне. Ограничение введут на участках улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе.

По информации городской администрации, ограничение будет действовать с 17 апреля по 29 сентября текущего года. Данная мера связана с прокладкой сетей канализации в рамках масштабного строительства сетей водоснабжения и водоотведения.