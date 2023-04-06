В Башкирии на контроле спасателей остается шесть случаев подтопления

Наибольший рост уровня воды за сутки зафиксирован в Нефтекамске на реке Буй – плюс 18 сантиметров. По состоянию на сегодняшний день на контроле остается шесть случаев подтопления: в городе Сибае, в Баймакском, Бижбулякском, Иглинском, Миякинском районе и в Уфе – в СНТ «Альбатрос» и «Козарез». В этих садовых товариществах также подтоплена дорога.

Аналогичная ситуация и в селе Иглино, а также на участке между населенными пунктами Комсомол и Урал Баймакского района. Вода по-прежнему накрывает два моста в Миякинском и Бижбулякском районах. Имеются объездные пути, жизнедеятельность населения не нарушена. Новых случаев подтопления за сутки не выявлено.

Жители республики могут самостоятельно мониторить подъем уровней воды в режиме онлайн с помощью системы «Паводок» на сайте Госкомитета по ЧС Башкортостана. Также оперативную информацию о ситуации можно узнавать на специально организованных брифингах на телеканале БСТ ежедневно в 11 утра до пятницы включительно.