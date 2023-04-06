В Уфе начали выписывать штрафы электросамокатчикам

В Уфе выписывают штрафы нарушителям на электросамокатах. С 1 марта в стране теперь уже официально для управления данным транспортом необходимо соблюдать ряд правил. В столице республики прошёл рейд с ГИБДД. Выявили самое частое нарушение – пересечение проезжей части на электросамокате. За это теперь придётся платить.

Одна из первых обладательниц штрафа за проезд по зебре на электросамокате оправдывается, мол, не знала, что нужно спешиваться. Впрочем, ошибку признала и обещала впредь пересекать дорогу по правилам.

С 1 марта в России в ПДД изменения. Электросамокаты официально теперь часть транспортной системы. В этом списке ещё электрические скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса. Правила дорожного движения схожи с велосипедными. Причём водителем считается тот, кто управляет электросамокатом. Если же у транспорта нет двигателя, то человек приравнивается к пешеходу. В обоих случаях ответственность за ДТП пользователи будут нести не как водители.

Сезон самокатов только начинается, но в Уфе уже есть зарегистрированное ДТП с участием данного электротранспорта. В девушку на значительной скорости влетел молодой человек, управлявший самокатом, а если не точнее – не справившийся с управлением.