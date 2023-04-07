В Уфе стартовали репетиции парада Победы

В Уфе прошла первая репетиция торжественного прохождения военнослужащих, посвященного Дню Победы. Участники майского мероприятия собрались на площадке перед «Уфа-Ареной».

В прохождение примут участие 20 парадных расчетов, в числе которых сотрудники Министерства внутренних дел, Башкортостанской таможни, Управления федеральной службы исполнения наказаний и МЧС.

Полторы тысячи участников пройдут под музыкальное сопровождение сводного духового оркестра, сформированного из восьми ведомственных коллективов. Генеральные репетиции пройдут на проспекте Октября 4 и 6 мая.

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