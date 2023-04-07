В Башкирии прошел концерт в поддержку бойцов СВО

- Некоторым из них мы сегодня лично можем сказать спасибо! Они здесь с нами в этом зале. Мы гордимся вами! Вы проявляете стойкость и взаимовыручку, достойно продолжаете ратные традиции наших героических предков. От ваших командиров мы регулярно получаем хорошие отзывы. От имени всех жителей района сердечно благодарю вас за отвагу, смелость и решительность в бою, – сказал Анис Касимович.