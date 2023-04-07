В Башкирии прошел концерт в поддержку бойцов СВО

В Башкирии прошли концерт «Башкирская весна», посвященные бойцам СВО. Патриотические мероприятия призваны сплотить людей, а также показать военнослужащим, как их поддерживают вдали от дома земляки.
Так, в РДК «Йэшлек» села Ермолаево Куюргазинского района Башкирии был организован военно-патриотический концерт «Башкирская весна» в поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО.
Как рассказали «Башинформу» организаторы концерта, в мероприятии приняли участие мастера искусств республики — народный артист Республики Башкортостан Азамат Тимеров, заслуженные артисты РБ Ильнур Хайруллин и Рамиль Бадамшин, талантливые вокалисты и коллективы Куюргазинского района. Со сцены прозвучали трогательные слова, песни и мелодии о родном крае и о любви к Родине. В каждом творческом номере звучала гордость за нашу страну. На сцене и в зрительном зале царила особая атмосфера патриотизма, каждый понимал, что нужно проявлять бережное отношение к прошлому, без которого невозможно построить достойное будущее.
Глава администрации рассказал также о Мавлиде Максютовой, которая в честь памяти о сыне, погибшем в Чечне, оказала помощь мобилизованным солдатам и передала свои сбережения в размере 100 тысяч рублей для приобретения необходимого оборудования. Юлай Ильясов поблагодарил всех, кто оказывает поддержку бойцам на СВО и, в частности, участникам концерта:
Председатель регионального совета общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в РБ Владимир Волков отметил, что региональное отделение поискового движения России насчитывает 52 поисковых отряда, в Куюргазинском районе работает один из результативных поисковых отрядов, это поисковый отряд «Подвиг». Через 2 недели ребята из этого отряда поедут в Ростовскую область, на места боев. Будут работать в том месте, где в 1943 году наши конники штурмовали немецкий аэродром рядом со станицей.
Волков рассказал, что, когда в сентябре ездили в зону проведения СВО, был очень большой запрос на печки, и самыми первыми откликнулись добровольцы из Куюргазинского района. Ребята сварили печки, которые еще в сентябре увезли в батальоны им. Шаймуратова.
Максим Пержинский, военный комиссар по Куюргазинскому району и городу Кумертау, подчеркнул, что в сентябре и в октябре 2022 года большое количество мужчин призвано по мобилизации из Куюргазинского района, и сегодня они с оружием в руках защищают нашу страну.
По словам организаторов, на концерт пришло много молодых людей. Это, по их мнению, показатель того, как патриотическое воспитание важно для граждан страны.
Мечетлинцы, как и все жители страны, не остались в стороне от патриотической акции. Зрителей и гостей поприветствовал глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин. Он отметил, что наши бойцы достойно служат в башкирских батальонах имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева и других воинских частях.