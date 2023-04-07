В Уфе на следующей неделе в некоторых домах отключат воду

Пресс-служба компании «Уфаводоканал» опубликовала график планового отключения горячей и холодной воды на следующую неделю.
10 апреля с 10:00 до 22:00 без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13 и Ушакова, 62.
11 апреля отключения горячей и холодной воды затронут ул. Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 26а, Николая Дмитриева, 21/1, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23. Процесс замены аварийного участка трубопровода продлится с 10:30 до 18:30.
12 апреля в среду с 10:30 до 12:30 вреенные неудобства ожидают жильцов домов на Рихарда Зорге, 23, 25, 27, 27/1, 27/2 и здания по Зорге, 33 и 27/1а.