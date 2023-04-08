В Башкирии за сутки отремонтировано еще более 1400 ям

В Башкирии продолжается ямочный ремонт. За сутки на дорогах ликвидировано еще 1 408 ям. Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.

В ведомстве рассказали, что с начала года в регионе было выявлено 18 869 ям, 60% из которых уже отремонтированы.