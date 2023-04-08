В Башкирии прошел фестиваль «БлагоВест»

В Благовещенске выпустили голубей под колокольный звон. Это одна из главных традиций христианского праздника Благовещение, который отмечается весной. Гости праздника могли попробовать пироги от местных производителей, посетить ярмарку мастеров и купить уникальные сувениры. Для самых юных участников праздника сотрудники местного историко-краеведческого музея организовали экскурсию по храму.
Кульминация «БлагоВеста» – фестиваль колокольного звона. Своё мастерство продемонстрировали семь звонарей. Каждый приготовил определённую религиозную мелодию. Тем временем на уличной площадке организовали мастер-класс. Свои способности, но уже на маленьких колоколах, могли испытать гости праздника.