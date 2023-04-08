В Башкирии прошел фестиваль «БлагоВест»

В Благовещенске выпустили голубей под колокольный звон. Это одна из главных традиций христианского праздника Благовещение, который отмечается весной.  Гости праздника могли попробовать пироги от местных производителей, посетить ярмарку мастеров и купить уникальные сувениры. Для самых юных участников праздника сотрудники местного историко-краеведческого музея организовали экскурсию по храму.

Суть праздника, по сути, и простая, но в то же время настолько великая, настолько сильная, это начало всех начал, начало жизни человеческой на земле, уже в новом творении, уже с господом Иисусом Христом, которого вот родила Дева Мария и которого Архангел Михаил принес именно в этот праздник, он называется благая весть.

Сергей Катаев, протоиерей, старший священник Благовещенского храма

Кульминация «БлагоВеста» – фестиваль колокольного звона. Своё мастерство продемонстрировали семь звонарей. Каждый приготовил определённую религиозную мелодию. Тем временем на уличной площадке организовали мастер-класс. Свои способности, но уже на маленьких колоколах, могли испытать гости праздника.

Вместе со своей командой, молодежью, мы приехали поддержать молодежь Благовещенска, поддержать это мероприятие. Я сегодня являюсь участником, меня пригласили дать звон, я это с радостью сделаю. Это очень большой и красивый храм, здесь большая колокольница, состоящая из 12 колоколов. Я думаю, что участники сегодня продемонстрируют очень хорошее мастерское, дадут мастерский звон.

Артемий Ялалов, диакон, руководитель молодёжного отдела Уфимской епархии
Уфимская волна
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