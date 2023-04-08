В Башкирии прошел фестиваль «БлагоВест»

Суть праздника, по сути, и простая, но в то же время настолько великая, настолько сильная, это начало всех начал, начало жизни человеческой на земле, уже в новом творении, уже с господом Иисусом Христом, которого вот родила Дева Мария и которого Архангел Михаил принес именно в этот праздник, он называется благая весть.

Сергей Катаев, протоиерей, старший священник Благовещенского храма