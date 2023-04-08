На телеканале БСТ состоится премьера проекта «Яманташ»

В воскресенье, 9 апреля, на телеканале БСТ состоится премьера проекта «Яманташ». Пять команд, среди которых и коллектив БСТ, соревновались на маршрутах экстрим-путешествия в Зилаирском районе.

Командам предстоит пройти сложнейшую трассу длиной более чем в 20 км по замерзшему устью реки Сакмары, а также преодолеть серию испытаний, справиться с которыми сможет только самая подготовленная команда. Главная цель экстрим-тура «Яманташ» – это проверить на прочность участников, а также на способность выживать в любых условиях

15 человек приехали в Зилаирский район, чтобы проверить свои силы. Им провели инструктаж по прохождению маршрута, организации места ночлега и дополнительным испытаниям. Также перед стартом участники прошли медосмотр.

Пять команд будут соревноваться друг с другом, чтобы доказать в первую очередь самим себе, что нет ничего невозможного.

Мы обратились к людям, которые желают испытать себя в команде в условиях дикой природы, полностью в автономном плавании находиться и, соответственно, предложить алгоритмы поведения в экстремальных ситуациях. Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района

Команды подготовились к долгой и тяжелой дороге, они уверены, что справятся со всеми трудностями и конфликтными ситуациями, которые ожидают их на пути.

Зилаирский район славится не только богатой историей и своей прекрасной природой, но и суровыми горами, резкими перепадами температур и огромными пространствами без связи.

Экстрим-тур «Яманташ» – это способ забыть на время свои привычки и окунуться в атмосферу дикой природы, бросить вызов самому себе: сложные испытания, преодоление страха и путь к победе