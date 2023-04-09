«Уфимская Волна» помогает попасть в ротацию радиостанции Спутник ФМ

Напомним, что открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля по декабрь. Впервые конкурс стартовал в 2012 году. За время существования проекта в нем приняли участие более 10 тысяч исполнителей и коллективов. Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, две победы в Международном фестивале «Радио без границ», две победы во всероссийском конкурсе «Хрустальный микрофон»!