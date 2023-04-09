«Уфимская Волна» помогает попасть в ротацию радиостанции Спутник ФМ

Присылайте заявку на музыкальный конкурс «Уфимская Волна 2023» и вполне реально, что именно ваша песня будет в ротации радиостанции Спутник ФМ!
На данный момент уже идет прием заявок в проект. До 31 мая мы ищем и собираем самые талантливые работы наших земляков, проживающих в республике Башкортостан. Но не только. Конкурс открыт для всех, кто занимается творчеством. Есть специальная номинация «Музыка без границ», которая позволяет дистанционно участвовать всем, кто находится в разных уголках огромной России и за ее пределами.
Основные номинации ждут претендентов на самые высокие награды, это ежегодные: «Лучший мужской вокал» и «Лучший женский вокал»!, «Лучшая группа, дуэт, трио», «Андеграунд», «Радиохит», две детских номинации «Дебют» для юных талантов в возрасте от 9 до 13, и от 14 до 17 лет. В этом году появилась отдельная номинация для тех, кто исполняет народную песню. И второй год подряд мы собираем лучшие видеоработы в номинацию «Лучший видеоклип».
В каком бы жанре вы не работали, проект рассматривает все заявки, и дает дорогу новым именам. Участников проекта ждут радио-, теле- и интернет-презентации, участие в масштабных акциях радиостанции Спутник ФМ, запись песен и клипов. В ФИНАЛЕ КОНКУРСА ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ! А главное — МИЛЛИОН НА РОТАЦИЮ!
Подать заявку ПРОСТО: Собрать пакет материалов: (заполнить анкету, приложить две студийные аудиозаписи песен, два-три фото, видео любого живого выступления). Отправить заявку:
— в ВКонтакте;
— на сайте.
Напомним, что открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля по декабрь. Впервые конкурс стартовал в 2012 году. За время существования проекта в нем приняли участие более 10 тысяч исполнителей и коллективов. Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, две победы в Международном фестивале «Радио без границ», две победы во всероссийском конкурсе «Хрустальный микрофон»!