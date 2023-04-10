В Уфе появятся остановки с кондиционером и автоматической дверью

В Уфе устанавливают новые «умные» остановки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы.
Остановки оснащены автоматической и ручной дверьми, кондиционерами, обогревателями, пандусами для маломобильных пассажиров, скамейками с подогревом, кнопками для вызова экстренных служб и USB-портами.
Новую остановочную площадку установили возле ГКЗ «Башкортостан». В ближайшее время подобные павильоны разместятся около «Уфа-Арены», гостиницы «Башкортостан», Молодежного театра и по обе стороны у банка «Уралсиб».
Фото: администрация г. Уфы.