В Уфе дизайнеры представили свои новые коллекции

В столице республики презентовали новые коллекции работ российских и уфимских дизайнеров. Модный показ состоялся в универмаге дизайнерской одежды «Фабрика». Так торговый центр отметил свой день рождения.

Тех, кто пришел в этот вечер в красном или разовом наряде, ожидали специальные подарки от организаторов. А в фойе любой желающий мог примерить на себя новинки от именитых дизайнеров.