В Уфе планируют построить новый спортивный комплекс

В башкирской столице построят физкультурно-оздоровительный центр в микрорайона Шакша почти за 600 млн рублей. В сумму входят изыскательные работы, строительство и закупка оборудования. Предложение было опубликовано на сайте Корпорации Развития Башкирии.

Новый спорткомплекс предусматривает создание 36 рабочих мест. Центр будет состоять из двух зданий площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. В комплексе планируется разместить бассейн, залы единоборств, аэробики и общих тренировок, буфет, раздевалку и другие пространства для посетителей.