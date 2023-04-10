В Уфе на продают хлопчатобумажный комбинат за 386,8 млн рублей

В Уфе выставили на продажу ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат». Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Стоимость четырехэтажного здания общей площадью 19,2 тысяч кв м оценена в 386,8 млн рублей. Минимальная цена может быть не менее 80% от начальной. ХБК в настоящее время находится в залоге АО «Россельхозбанк».