В Уфе на продают хлопчатобумажный комбинат за 386,8 млн рублей

В Уфе выставили на продажу ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат». Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Стоимость четырехэтажного здания общей площадью 19,2 тысяч кв м оценена в 386,8 млн рублей. Минимальная цена может быть не менее 80% от начальной. ХБК в настоящее время находится в залоге АО «Россельхозбанк».
Лот состоит из самого комплекса, лифтов, эскалаторов, вентиляционных установок, а также трансформаторных подстанций. Ранее комбинат планировали продать в 2022 году по стоимости 552 млн рублей.