В Башкирии до конца апреля ввели весогабаритные ограничения для грузовых машин

Мера сезонная, принимается для сохранности автодорог в период весенней распутицы. В течение этого времени на межмуниципальных трассах действуют нормы по нагрузке на ось автомобиля.

Переувлажнение дорожного полотна – одна из основных причин его деформации и разрушения. В период весенней распутицы чрезмерная нагрузка на асфальт только ускоряет эти процессы. Именно поэтому для сохранности автодорог вводят ограничения, которые затрагивают проезд многотонных фур. Ключевым фактором является не общая масса транспортного средства, а нагрузка на каждую ось. Она не должна превышать 10 тонн на региональных трассах и 6 тонн – на межмуниципальных.

Обмануть систему весового контроля невозможно. Операторы центра мониторинга видят все параметры нагрузки. Обычно сумма штрафа зависит от степени перегруза, однако в период весенних ограничений она фиксированная. При этом легально проехать маршрут все же возможно. Ограничение также не распространяется на отдельные категории транспорта.