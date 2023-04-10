В Башкирии за минувшие выходные задержали 170 нетрезвых водителей

Причем некоторые горе-водители решаются садиться за руль не только автомобиля, но и двухколесного транспорта, как, например, житель Аскинского района. Инспекторам он сообщил, что выпил всего два стаканчика пенного напитка. А вот пожилой житель Чишминского района довольно нетвердо стоял на ногах и даже не скрывал от инспекторов цели своей поездки.

Водитель вазовской «шестерки» в Салаватском районе пытался уйти от инспекторов и даже съезжал в кювет. Но от наказания не ушел. В отношении него составили восемь административных материалов, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, без страховки и прав. При этом на автомобиле еще и не было номеров. Всем нетрезвым водителям теперь грозит лишение прав. А тем, кто сел в таком состоянии за руль повторно, – уголовное наказание.