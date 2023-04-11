В одном из городов Башкирии прошел патриотический концерт «Башкирская весна»

Во Дворце культуры села Караидель прошел патриотический концерт «Башкирская весна». Он посвящен всем воинам республики, участвующим в специальной военной операции и защищающих Родину.

Почетными гостями бойцы, которые находятся в отпуске, семьи добровольцев, контрактников и мобилизованных. Со сцены звучали патриотические песни. Каждая мелодия – это прославление Отчизны, силы духа российского солдата и верность присяге.