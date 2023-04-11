В Башкирии температура воздуха прогреется до +19 градусов
Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт солнечная и теплая погода. Обнадеживающий прогноз опубликовали синоптики Башгидрометцентра.
По данным метеорологов, сегодня, 11 апреля, в республике не ожидаются осадки, а температура воздуха прогреется до +13 градусов.
Столбик термометра будет идти вверх и в последующие дни. Так, к четвергу прогнозируется 19-градусная апрельская жара.
«В среду, 12 апреля, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +12, +17 градусов. В четверг, 13 апреля, по-прежнему без существенных осадков, в южных районах республики прогнозируется небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +14, +19».