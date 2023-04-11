В Башкирии температура воздуха прогреется до +19 градусов

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт солнечная и теплая погода. Обнадеживающий прогноз опубликовали синоптики Башгидрометцентра.

По данным метеорологов, сегодня, 11 апреля, в республике не ожидаются осадки, а температура воздуха прогреется до +13 градусов.