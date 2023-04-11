В Башкирии вводится запрет на рыбалку

В Башкирии вводится запрет на ловлю рыбы: в регионе начинается нерест. Об этом сообщили в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов РБ.

Уточняется, что ограничения начнут действовать с 15 апреля и продлятся два месяца. В это время рыбакам будет разрешено ловить рыбу только с берега и на одну удочку.