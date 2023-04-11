В Башкирии вводится запрет на рыбалку

В Башкирии вводится запрет на ловлю рыбы: в регионе начинается нерест. Об этом сообщили в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов РБ.
Уточняется, что ограничения начнут действовать с 15 апреля и продлятся два месяца. В это время рыбакам будет разрешено ловить рыбу только с берега и на одну удочку.
Следует соблюдать суточную норму вылова водных биоресурсов на одного рыбака-любителя – не более 5 кг.
Важным остается и требование к минимальному размеру выловленной добычи. Так, необходимо отпускать жереха, судака, сазана размером менее 40 сантиметров, леща – менее 28 сантиметров, сома – менее 90 сантиметров и рака – менее 10 сантиметров.
В случае неисполнения требований нерестового периода рыбакам-любителям может грозить штраф от 200 рублей до 21 тысячи рублей, в зависимости от вида выловленной рыбы.