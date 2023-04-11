В Башкирии количество пострадавших от клещей за две недели выросло в 10 раз

В медицинские организации республики обратились более полусотни человек, в том числе дети. Из-за ранней весны паукообразные стали активными уже в конце марта. Основной мерой защиты от клещей остается вакцинация. Сегодня проводят лишь экстренную иммунизацию. Тревогу в соцсетях бьют жители микрорайона Шакша под Уфой – за одну прогулку приходится снимать с себя до 20 паразитов.

Собака самостоятельно разобралась с паразитом. Однако кровососы облюбовали другие участки на теле животного – более труднодоступные. Питомца осматривают по несколько раз в день. Богатый клещевой «улов» собирается только за одну прогулку.

Клещей очень много. А это мы по асфальту ходим, уже по пять штук находим. А если в лес пойти, там еще больше. Гульфира Абдульманова, жительница микрорайона Шакша

Забыть дорожку к любимому парку с лебедями пришлось из-за кровопийц Эльмире Афанасьевой. Больше всего женщина боится за ребенка. На прогулки приходится одеваться во всё светлое, иначе клеща можно не заметить.

В светлых оттенках ходим. Видим, как из травы прыгают. За ребенка страшно. Эльмира Афанасьева, жительница микрорайона Шакша

В прошлом году зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В этом также обнаружены инфицированные паукообразные. Основной мерой профилактики остается вакцинация. Ее необходимо делать еще осенью, чтобы иммунитет выработался к эпидсезону. Но существует ускоренная схема – прививка вводится два раза с интервалом в месяц.

Если в эпидсезон решили делать прививку, после получения второго укола два дня нельзя выходить в лес. Гульфия Саляхутдинова, главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Защитить питомца от паразитов можно, обработав их спецсредствами перед прогулкой. При этом ошейники не так эффективны, да и животному придется носить его постоянно. В случае с собаками также опасен не сам клещ, а болезни. Пироплазмоз может привести к смерти питомца.

При недомогании необходимо обратиться в клинику. Здесь мы проводим анализ крови. Лилия Ахмедьянова, ветеринарный врач

Обработка скверов, парков, территорий детских учреждений начнется во второй половине апреля. Для этой процедуры нужны определенные погодные условия и полный сход снега. Клещи комфортно себя чувствуют на всей территории республики, правда, в зависимости от района их количество может разниться.

В Белорецком, Кигинском их больше. В Предуралье мало. По статистике, около 1,5% зараженных клещей в год. Винер Хабибуллин, кандидат биологических наук