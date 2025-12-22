В Башкирии число многодетных семей выросло на 25%

21 декабря в Башкортостане впервые отмечают день многодетных семей. Праздник, который учредили в республике в этом году, стал ещё одним поводом выразить благодарность всем причастным. Ведь за последние 5 лет число многодетных в регионе выросло на четверть. Многие ведут активную общественную и культурную жизнь, получая признание на федеральном уровне.

А семья у неё большая. Феодора – самая младшая. Старшие братья – Соломон и Елисей – уже учатся в Москве, но Новый год неизменно празднуют в кругу родных. Есть ещё София и Стефания. Всего в семье Зили Андрющенко пятеро детей.

Глава семьи – кандидат социологических наук, уже как два года служит в зоне СВО. Учёную степень имеет и супруга. Она же – обладатель медали «Материнская слава». Их семья в этом году была признана одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года».

Главный принцип, который выбирают в подходе к воспитанию – всестороннее развитие детей. У каждого есть любимое увлечение, будь то художественная лепка, игра на пианино или скрипке, на которой они исполнили одну из композиций на первом празднике в честь дня многодетных семей.

Их чествование в канун Нового года уже стало традицией, но в этот раз – особый повод. Отыне 21 декабря официально в республике их личный праздник, который учредили в этом году.

За одним столом целые династии, те – кто развивает сельское хозяйство, бизнес, занимается общественной деятельностью. В их числе и Артемий Антонов. Будучи глухим, с детства поставил цель – сделать мир для таких же как он проще. Этим и занимается с супругой, проводя различные тренинги.