Среди субъектов РФ по мерам поддержки молодых ученых Башкирия оказалась на 3-м месте

«Идея создать данный рейтинг родилась не случайно. В рамках Десятилетия науки и технологии, объявленного Президентом страны в 2022 году, обозначены три ключевых задачи: привлечение молодежи в науку, использование достижений наших ученых для решения задач государства и общества и популяризация научных знаний. Без кадрового обеспечения сектора исследований и разработок невозможно создавать новые технологии и продукты. В связи с этим по инициативе «Единой России» бы внесен законопроект, который определяет меры поддержки молодых ученых в нашей стране. Законопроект был направлен на разработку новых мер поддержки, поэтому нам необходимо было понять, какие меры уже существуют в регионах России в настоящий момент. Мы провели их анализ и простимулировали разработку новых подходов к формированию привлекательности научной среды для молодых исследователей»

Александр Мажуга, член генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию