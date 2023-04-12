Среди субъектов РФ по мерам поддержки молодых ученых Башкирия оказалась на 3-м месте

Башкирия заняла третье место среди всех российских субъектов по мерам поддержки молодых ученых. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Первое место рейтинга заняла Кемеровская область, на второй строчке оказалась Новгородская область, а третье место разделили Республика Башкортостан и Калужская область.
Критерии, по которым проводился рейтинг, были разделены на 3 блока. В первый блок входили формальные критерии – число исследователей до 35 и 40 лет, второй блок включает в себя специализированные, субъектовые меры поддержки, связанные с социальной поддержкой молодых ученых (предоставление жилья). Александр Мажуга отметил, что акцент в анализе второго блока строился не только на наличии данной программы в регионе, но и на количестве молодых исследователей, которые смогли воспользоваться данной поддержкой. Третий блок критериев включал в себя наличие грантовой/конкурсной поддержки научных исследований в субъекте РФ.
По итогам сформированных показателей и критериев Башкортостан вошел топ-10 самых молодых субъектов России с точки зрения количества молодых исследователей наряду с Татарстаном, Вологодской, Пензенской, Тюменской и Кемеровской областями, Красноярским краем.
Башкортостан также вошел в список наиболее привлекательных регионов, где качественно реализуется мера социальной поддержки, связанная с вопросом обеспечения молодых ученых жильем.
Рейтинг показал, что только в 22 регионах России (из 77 участвующих в рейтинге) существует такая мера поддержки, как обеспечение молодых ученых жильем. И только в 11 субъектах данные программы реализуются, используя такие направления как льготное ипотечное кредитование, однократную выплату для приобретения жилья, компенсацию стоимости оплаты жилья и процентов по ипотеке.
Александр Мажуга отметил, что в рамках подготовки данного рейтинга была проанализирована взаимосвязь итогов текущего рейтингования и рейтингом нано-технологического развития регионов, где Башкортостан вновь доказал свое лидерство, заняв 2 строчку в представленном списке.
Башкортостан на совещании представил руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин. Он рассказал о в масштабной работе региона в сфере инновационно-технологического развития:
Финансирование поддержки молодых ученых и преподавателей в регионе существенно увеличена в 2022 году, рассказал Максим Забелин. Молодые ученые смогли улучшить жилищные условия и стажироваться в лучших вузах России и за рубежом. Регион активно реализует программу грантовой поддержки молодых исследователей Евразийского НОЦ, молодые ученые, аспиранты и студенты, начинающие научные исследования, также получают поддержку в рамках учрежденных Главой республики программы «мегагрантов»: на 2021-23 годы выделено 4 гранта по 75 млн рублей на работу лабораторий под руководством ведущих ученых. Руководитель администрации Главы Башкортостана отметил, что на сегодняшний день около 60% научных сотрудников лабораторий «мегагрантников» – это молодые исследователи в возрасте до 39 лет.
Максим Забелин подчеркнул, что регион включен во все федеральные проекты, запущенные федеральным центром: три вуза участвуют в программе «Приоритет-2030», в регионе создан крупный университет - Уфимский университет науки и технологий, на базе которого создана одна из 30 российских передовых инженерных школ «Моторы будущего». На площадке нефтяного университета (УГНТУ) работает стартап-студии, запущенная в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В конце 2023 года в эксплуатацию планируется ввести 1-ю очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, в котором появятся современные пространства для учебной, исследовательской деятельности, творческого досуга и тысячи мест для проживания студентов и молодых ученых.
С прошлого года в республике ежегодно присуждается государственная премия в области науки и техники. Сумма премии также увеличена в 2 раза до 1 млн рублей. Наряду с маститыми учеными лауреатами становятся и молодые ученые. В республике предусмотрены стимулы для 100-балльников, поступивших в университеты Евразийского НОЦ.