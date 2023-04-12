В Ермекеевском районе волонтеры производят маскировочные сети

Там уже работает настоящий конвейер. Одни отвечают за кройку, другие режут ленты, а последняя бригада оплетает. Работа кипит – нужно успеть сделать необходимый объем изделий.
Все волонтеры работают по зову сердца. Руководство администрации района помогло в приобретении раскройного ножа. Перед началом ермекеевцы прошли обучение в Туймазинском районе, где плетение сетей поставлено на поток. Таким образом одни волонтеры помогают другим.
Ермекеевский район совместно с Кировским районом Уфы работает над заявкой полка, где служат мобилизованные из Башкортостана. В ней 126 позиций – от изоленты до пиломатериалов и автомобилей УАЗ. Туда же войдут и маскировочные сети. Груз отправится в составе гуманитарного конвоя.