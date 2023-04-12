В Башкирии за сутки лабораторно подтвердили еще 120 случаев заражения COVID-19

В Башкирии вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост составил 120 человек, рассказали в республиканском минздраве.
По данным ведомства, за все время пандемии официально было подтверждено более 361,9 тысячи фактов заражения ковидом, 353,6 тысячи из которых закончились выздоровлением пациентов. За сутки с медицинского учета были сняты еще 223 человека.
В стационарах сейчас находятся 136 ковид-заболевших, 79 из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,1 тысячи человек. Из них около 700 — пациенты старше 60 лет.