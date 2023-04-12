В четырех районах Башкирии зафиксирован высокий уровнь заболеваемости мышиной лихорадкой

Стало известно, в каких районах Башкирии зафиксирован высокий уровень заболеваемости мышиной лихорадкой. Как сообщили в региональном Рсопотребнадзоре, больше всего случаев заболевания отмечен в четырех муниципалитетах.
Так, чаще всего «мышкой» заражаются жители Уфимского, Благовещенского, Ермекеевского и Мишкинского районов. По словам специалистов, в выше названных муниципалитетах показатели превышают среднереспубликанские значения в два и более раз.
Как напомнила эксперт, основными переносчиками болезни являются все разновидности полевых мышей и особенно — рыжие «полевки». Вирус передается воздушно-пылевым путем и через предметы обихода или употребление нестерилизованных продуктов питания.