В четырех районах Башкирии зафиксирован высокий уровнь заболеваемости мышиной лихорадкой

«Ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Башкирии оценивается как крайне неблагополучная. В 2022 году зарегистрировано около 3 тыс. инфицированных. Это, в основном, трудоспособное население, а доля детей до 17 лет составляет 40%»

Гульфия Саляхутдинова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии