В четырех районах Башкирии зафиксирован высокий уровнь заболеваемости мышиной лихорадкой

Стало известно, в каких районах Башкирии зафиксирован высокий уровень заболеваемости мышиной лихорадкой. Как сообщили в региональном Рсопотребнадзоре, больше всего случаев заболевания отмечен в четырех муниципалитетах.

Фото №1 - В четырех районах Башкирии зафиксирован высокий уровнь заболеваемости мышиной лихорадкой

Так, чаще всего «мышкой» заражаются жители Уфимского, Благовещенского, Ермекеевского и Мишкинского районов. По словам специалистов, в выше названных муниципалитетах показатели превышают среднереспубликанские значения в два и более раз.

«Ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Башкирии оценивается как крайне неблагополучная. В 2022 году зарегистрировано около 3 тыс. инфицированных. Это, в основном, трудоспособное население, а доля детей до 17 лет составляет 40%»

Гульфия Саляхутдинова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии

Как напомнила эксперт, основными переносчиками болезни являются все разновидности полевых мышей и особенно — рыжие «полевки». Вирус передается воздушно-пылевым путем и через предметы обихода или употребление нестерилизованных продуктов питания.

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