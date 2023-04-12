В Башкирии установили предельную стоимость техосмотра

В Башкирии утвердили новые тарифы на технический осмотр автомобилей. Постановление опубликовано на портале правовой информации РБ. 

Фото №1 - В Башкирии установили предельную стоимость техосмотра

Максимальная сумма за техосмотр в 2023 году будет варьироваться от 321 до 2 717,68 рубля. Дешевле всего обойдется техосмотр мотоциклов. Дороже всего - техосмотр транспорта для перевозки опасных грузов. 

По информации опубликованного постановления, стоимость техосмотра является предельной и может понижаться операторами технического осмотра. Новый тариф действует с 1 января текущего года. 

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