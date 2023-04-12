В Башкирии установили предельную стоимость техосмотра

В Башкирии утвердили новые тарифы на технический осмотр автомобилей. Постановление опубликовано на портале правовой информации РБ.

Максимальная сумма за техосмотр в 2023 году будет варьироваться от 321 до 2 717,68 рубля. Дешевле всего обойдется техосмотр мотоциклов. Дороже всего - техосмотр транспорта для перевозки опасных грузов.