В Уфе на краю крыши «дома смерти» заметили влюбленную парочку

Вчера днем, 12 апреля, в Уфе на крыше долгостроя, который обрел дурную славу и прозвище «дом смерти», заметили парочку. Возлюбленные проникли на территории долгостроя на улице Кирова.
Парень сидел на краю, а девушка лежала у него на коленях, закрывая руками лицо от солнечных лучей. Свидание запечатлел фотограф ИА "Башинформ".
Со слов местных жителей, на территории «дома смерти» осталось только снимать ужастики и устраивать квесты.
Дурную славу многоэтажная постройка приобрела много лет назад: здесь постоянно происходят поджоги, ЧП с подростками и случаи суицида. Вокруг территории долгостроя установили забор - он лишь временно сдерживал желающих «изучить» заброшенную стройку.
Фото: ИА "Башинформ".