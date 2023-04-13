В Уфе на краю крыши «дома смерти» заметили влюбленную парочку

Дурную славу многоэтажная постройка приобрела много лет назад: здесь постоянно происходят поджоги, ЧП с подростками и случаи суицида. Вокруг территории долгостроя установили забор - он лишь временно сдерживал желающих «изучить» заброшенную стройку.