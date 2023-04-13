В Башкирии добровольцы шьют одежду для участников СВО

Шьём и вяжем для наших. В свободное от работы время мастерицы из Башкортостана создают одежду для участников СВО. Девушки не профессиональные швеи, а просто любители.
Одни закупают ткани, другие выкраивают, третьи шьют. Толстовки, балаклавы, носки, повязки – всё, что может пригодится бойцам. Детали будущего изделия прорабатывают до мелочей и одновременно выкраивают сразу несколько экземпляров.
Идея помочь военным появилась недавно. Работают с разными тканями. К примеру, шьют из флиса. Материал тёплый, водоотталкивающий и быстро сохнет, что немаловажно в военных условиях.
А это уже готовые изделия. Волонтеры аккуратно их упаковывают и указывают размер. Всё это в ближайшее время отправится военным.
Производство получается практически безотходным. Из остатков шьют носки, а совсем маленькими обрезками набивают подушки для солдат. Люди стараются помочь по мере возможностей. Кто-то перечисляет деньги на покупку ткани, кто-то вкладывает свой труд, а некоторые несут из дома материал, нитки и другие необходимые для производства вещи.
Накануне волонтеры провожали бойцов отряда «Ватан», которым и вручили готовые изделия.
В непрерывном движении добровольцы трудятся ежедневно. В ближайшие дни начнут отправлять одежду и постельное бельё для бойцов в госпитали. Но есть вопросы с доставкой некоторых изделий, поэтому нужна помощь неравнодушных людей с автотранспортом для перевозки.