В Башкирии добровольцы шьют одежду для участников СВО

Шьём и вяжем для наших. В свободное от работы время мастерицы из Башкортостана создают одежду для участников СВО. Девушки не профессиональные швеи, а просто любители.

Одни закупают ткани, другие выкраивают, третьи шьют. Толстовки, балаклавы, носки, повязки – всё, что может пригодится бойцам. Детали будущего изделия прорабатывают до мелочей и одновременно выкраивают сразу несколько экземпляров.

Мы же всё это делали дома, весть полный процесс всё происходило дома. Всего в группе «Телеграмм» больше полутора тысяч человек. Здесь постоянно оборот очень большой. У нас где-то порядка 100 с лишним швей. Наталья Кузьмина, волонтер

Идея помочь военным появилась недавно. Работают с разными тканями. К примеру, шьют из флиса. Материал тёплый, водоотталкивающий и быстро сохнет, что немаловажно в военных условиях.

А это уже готовые изделия. Волонтеры аккуратно их упаковывают и указывают размер. Всё это в ближайшее время отправится военным.

Мы организовались в сентябре прошлого года, с момента начала работы мы уже изготовили и отправили в зону СВО ребятам более 25 тысяч наших отшитых и связанных изделий. Плюс к этому ещё неучтённые – это изделия, которые мы отправляет в госпитали Донбасса. Юлия Цирюльникова, куратор волонтёрского движения

Производство получается практически безотходным. Из остатков шьют носки, а совсем маленькими обрезками набивают подушки для солдат. Люди стараются помочь по мере возможностей. Кто-то перечисляет деньги на покупку ткани, кто-то вкладывает свой труд, а некоторые несут из дома материал, нитки и другие необходимые для производства вещи.

Накануне волонтеры провожали бойцов отряда «Ватан», которым и вручили готовые изделия.

Командир нам сказал, что мы делаем очень большое дело, что наши вещи очень нужны там, потому что не всегда качественные изделия предоставляют, бывает что в военных условиях они не совсем пригодны. Олеся Шамитова, куратор волонтёрского движения