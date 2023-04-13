Фельдшер батальона им. Шаймуратова призвал врачей из Башкирии отправиться в зону СВО

Сейчас медики не выходят с нами на передовую, мы сами оказываем первую помощь раненым, а затем передаем их Доку. А он уже их спасает, бывает, что достает с того света. Сумел собрать вокруг себя таких же грамотных и смелых медиков. И нас, бойцов, учит оказывать первую неотложную помощь на поле боя: как накладывать жгуты, бинты и шины, делать искусственное дыхание, проводить первичные реанимационные мероприятия.