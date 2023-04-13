Фельдшер батальона им. Шаймуратова призвал врачей из Башкирии отправиться в зону СВО

Фельдшер из Башкирии призвал коллег отправиться в зону СВО. Его слова цитирует издание «Туймазинский вестник».
По словам мужчины, он не может уехать в отпуск, несмотря на то, что положенные полгода уже истекли, так как очень много работы. В зоне СВО не хватает хирургов и травматологов, говорит боец с позывным Док.
Док – отец троих детей. До начала спецоперации работал в «скорой помощи» Туймазинской центральной районной больницы. 20 лет в «неотложке».
— Муж с юности увлекается спортом, очень любит легкую атлетику, – рассказывает его супруга, она тоже медик. – Даже работая в «неотложке», принимал участие в спортивных состязаниях – будь то легкоатлетический кросс или лыжный марафон.
Срочную службу проходил санинструктором в воздушно-десантных войсках. Вернулся в звании старшего сержанта. Решение пойти добровольцем в Донбасс принимал самостоятельно. Просто поставил семью перед фактом.
— Я не сильно обрадовалась, – признается супруга. – Даже попыталась отговорить. Но муж сказал: «Здесь есть кому работать, там я нужнее». Сказал и сделал. Он у нас в семье главный.
О спецоперации рассказывает очень скупо. Говорит, что там у него обычная фельдшерская работа, только машина «неотложки» бронированная (это он так бронетранспортер называет), а экипаж – с автоматами. Шутит как всегда. Но что поделаешь? Мы, медики, такие же солдаты, как и все военные. И готовы вступить в бой, если понадобится.
Наша семья чувствует к себе особое отношение властей – бесплатное питание в школе, кружки и секции, подарки к новому году. Дети до сих пор помнят поездку на новогоднюю елку главы республики.
Недавно в Туймазинском медколледже прошла встреча участников СВО-шаймуратовцев со студентами и преподавателями. Бойцы с позывными Салим и Татарин получили ранения и сейчас проходят реабилитацию. На встрече со студентами-медиками они рассказали о том, как важно вовремя и умело оказывать медпомощь «трехсотым» – так называют раненых. Воины с большим уважением отозвались о своем земляке, командире медицинского взвода санитарных инструкторов, в чьи руки они попали после ранения.
— Такого, как наш Док, еще поискать надо, – говорят бойцы. – Сколько человек он спас – и не сосчитать. Несмотря на то, что в боевых действиях раньше не участвовал, сумел быстро адаптироваться.
Сейчас медики не выходят с нами на передовую, мы сами оказываем первую помощь раненым, а затем передаем их Доку. А он уже их спасает, бывает, что достает с того света. Сумел собрать вокруг себя таких же грамотных и смелых медиков. И нас, бойцов, учит оказывать первую неотложную помощь на поле боя: как накладывать жгуты, бинты и шины, делать искусственное дыхание, проводить первичные реанимационные мероприятия.
За проявленную храбрость его уже дважды представляли к ордену Мужества.