В Башкирии построят новое агропромышленное предприятие

Турецкая компания Agropro вложит 7 млрд рублей инвестиций в строительство завода на территории Башкирии. Предприятие будет производить технику для зернохранилищ, чистки и сушки семян, а также выпускать муку и крупы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы Башкирии.

С представителями фирмы встретился Глава республики Радий Хабиров. По информации ведомства, экономическая целесообразность проекта обусловлена потребностью агропрома региона в зернохранилищах. В прошлом году урожай зерна в республике превысил 5 млн тонн, из-за чего складировать его иногда приходилось прямо на землю.