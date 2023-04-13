В районе Башкирии проверили состояние железнодорожных переездов

В Кармаскалинском районе проверили состояние железнодорожных переездов. Осмотр плановый, проводится ежегодно весной. Безопасность на железнодорожных путях зависит от разных факторов. К примеру, от ширины колеи, расстояния между рельсами или высоты их бортов. Автовладельцам раздали листовки и напомнили о правилах поведения на переездах.

Ширина колеи между рельсами и перекос по высоте – основные показатели проверки. Нарушение этих норм может привести к сходу вагонов, в вот завышенность резинового настила способна нанести вред даже автовладельцам. Зацепившись за поезд, покрытие в некоторых случаях отлетает в сторону. Сегодня комиссия выносит вердикт переезду в Кармаскалинском районе.

Отсутствие знаков, почистить желоба надо. Михаил Крайнов, главный инженер Стерлитамакской дистанции инфраструктуры подразделения ОАО «РЖД»

Автовладельцы получили памятки с правилами безопасности на переезде. В прошлом году на Куйбышевскй железной дороге произошло шесть ДТП. Все – по вине нерадивых водителей.

Случаи наезда на пешеходов тоже нередки. Под колесами пригородного поезда Оренбург – Уфа в январе этого года оказался 15-летний подросток. Мальчик был в наушниках и капюшоне, он попросту не услышал тревожный сигнал. В больнице ребенок скончался.