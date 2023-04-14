В Башкирии местами похолодает до -13 градусов

В некоторые районы Башкортостана вновь вернется зимняя погода. Синоптики Башгидрометцентра составили прогноз погода на ближайшие два дня.
Сегодня, 14 апреля, существенных осадков в Башкирии не ожидается. В южной части РБ прогнозируется дождь со снегом, а также налипание снега на провода и деревья, гололедица, снежные накаты. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов.
Завтра, 15 апреля, характер погоды будет таким же, как 14 апреля. Температура воздуха в ночное время суток составит от - 3 до -8 градусов, в горных и северных районах до -13, а днем потеплеет до +6 градусов.