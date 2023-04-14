Уфа заняла второе место на конкурсе «Умный город»

В Красноярске были подведены итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Уфа заняла почетное второе место. Об этом сообщает телеграм-канал «Город Уфа».
В финал вышли около 100 заявок. В общей сложности оргкомитет рассмотрел свыше 200 проектов, предоставленных 51 субъектом РФ.
Отметим, Уфа подавала заявку на участие в Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» в номинации «Цифровая экономика» — автоматизированная информационная система «Рубин: Сопровождение ИРД». Она позволяет значительно сократить сроки технологического присоединения к различным сетям.
Национальную премию за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» учредили в 2023 году. В числе ее целей и задач: выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства, прямой диалог бизнеса с государственными регуляторами и заказчиками, популяризация возможностей и перспектив проекта «Умный город» среди жителей России.