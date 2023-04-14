Уфа заняла второе место на конкурсе «Умный город»

Национальную премию за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» учредили в 2023 году. В числе ее целей и задач: выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства, прямой диалог бизнеса с государственными регуляторами и заказчиками, популяризация возможностей и перспектив проекта «Умный город» среди жителей России.